Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Başbakanı ile Görüştü

CUMHURBAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefonda görüştü.<br><br>Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirilerek, 'Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan gelişmeler ele alınmıştır' denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat'ta Pakistan Başbakanı İmran Han ve 8 Mart'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan gelişmeler üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. - Ankara