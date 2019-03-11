11 Mart 2019, 17:41
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Başbakanı Modi ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Başbakanı Modi ile Görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefonda görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Hindistan- Pakistan sınırında yaşanan gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat'ta Pakistan Başbakanı İmran Han ve 8 Mart'ta da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan gelişmeler üzerine telefon görüşmeleri yapmıştı. Güncel
Kaynak: AA