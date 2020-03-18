Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hindistan Borsası'nın yüzde 18, Japonya'nın yüzde 20, Amerika'nın yüzde 21,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hindistan Borsası'nın yüzde 18, Japonya'nın yüzde 20, Amerika'nın yüzde 21, İngiltere'nin yüzde 22, Almanya'nın 26, İtalya'nın yüzde 32 değer kaybettiği 28 Şubat-16 Mart tarihleri arasında, bizim kaybımız yüzde 17'de kaldı.
18.03.2020 19:03 | Son Güncelleme: 18.03.2020 19:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hindistan Borsası'nın yüzde 18, Japonya'nın yüzde 20, Amerika'nın yüzde 21, İngiltere'nin yüzde 22, Almanya'nın 26, İtalya'nın yüzde 32 değer kaybettiği 28 Şubat-16 Mart tarihleri arasında, bizim kaybımız yüzde 17'de kaldı. " - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan, Japonya, Politika