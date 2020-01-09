Haberler » Dünya » Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hukuk eşittir kanun değildir - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hukuk eşittir kanun değildir

"Kadına şiddet başta olmak üzere sıkıntısını yaşadığımız pek çok sorunun çözümü, aile kurumunun güçlendirilmesinden geçiyor." diyen Erdoğan,"Tüm yargı dünyasına sesleniyorum, kanun sayfaları arasındaki maddelere değil vicdanınızın sesine kulak verin. Hukuk eşittir kanun değildir." dedi.

09.01.2020 17:06 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:06Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hukuk eşittir kanun değildir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkedeki engelli memur sayısının kendilerinden önceki döneme nazaran on kat arttığını söyledi. Erdoğan, Berfin Özek'in yüzüne asit döken sanığa verilen cezaya ilişkin olarak da "Adaletin tecellisini hakta, hukukta arayın. Hukuk eşittir kanun değildir." dedi.

Engelliler ile devlet korumasındaki gençlerin kamuya atama töreninde konuşan Erdoğan, "Bu ülkede yaşayan her birey gibi engellilere ve devlet korumasında yetişen gençlerimize sahip çıkıyor, kendilerini en iyi geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. Ülkemizdeki engelli memur sayısı bizden önceki döneme göre yaklaşık 10 kat artışla 56 bin 500 kişiye ulaştı." dedi.
Euronews.com'da Görüntüle

Memur, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Dünya

Son Dakika Haberleri

17:55  KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Töre: "Amerikan askerlerinin Kıbrıs'ta konuşlandırılmasına izin... - Haberler
17:53  Çavuşoğlu, ABD ve İran'dan gelen sağduyulu mesajları destekliyoruz - Haberler
17:53  Torbalı'da 112 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi - Haberler
17:50  Irak'ta DAEŞ karşıtı koalisyon güçleri faaliyetlerini askıya aldı - Haberler
17:47  Kayseri'de El-Nusra terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı - Haberler
17:20  Kar yağışının esir aldığı kentte, arızalı bulaşık makinesi kızakla taşındı - Haberler
16:44  Psikolojik sorunları nedeniyle öğretmenken memurluğa geçirilen şahıs, öğrenciyi yaraladı - Haberler
16:33  Papa, ABD ve İran'a sağduyu çağrısı yaptı - Haberler
15:53  Son dakika: İran'dan yeni açıklama: Amacımız ABD askerlerini öldürmek değildi - Haberler
15:21  Türkiye-İran sınırında uçağın kuyruk izi, ilginç görüntüler oluşturdu - Haberler
9.01.2020 18:14:30