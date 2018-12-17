Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Şeb-i Arus Programı'na Katıldı (5)

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi</br>Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nden katılımcı detayları</br>Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuklarla ilgilenmesi</br>Ahmet Özhan'ın yaptığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun eserlerini sergilemesi</br>Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konserin ardından alkışlaması KONYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Hz. Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Şeb-i Arus Programı'na katıldı. Programda Mevlana Kültür Merkezi Sema Salonu'nda solistliğini Ahmet Özhan'ın yaptığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, eserlerini dinleyicilerin beğenisine sundu. (5)