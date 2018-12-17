17 Aralık 2018, 22:09
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Şeb-i Arus Programı'na Katıldı (5)

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nden katılımcı detayları Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuklarla ilgilenmesi Ahmet Özhan'ın yaptığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun eserlerini...

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi
Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nden katılımcı detayları
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuklarla ilgilenmesi
Ahmet Özhan'ın yaptığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun eserlerini sergilemesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konserin ardından alkışlaması KONYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Hz. Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Şeb-i Arus Programı'na katıldı. Programda Mevlana Kültür Merkezi Sema Salonu'nda solistliğini Ahmet Özhan'ın yaptığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, eserlerini dinleyicilerin beğenisine sundu. (5) İstanbul,Ahmet Özhan,Recep Tayyip Erdoğan
Kaynak: AA