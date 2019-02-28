FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Dalaman'dan İstanbul'a getiren THY Pilotu Barış Yurtseven'in de FETÖ'cü olduğu ve ByLock kullanarak örgüt üyeleriyle görüşmeler yaptığı ortaya çıktı.

Gazeteci Murat Kelkitlioğlu, Show Radyo ve Radyo Viva ortak yayınında "Mayın Tarlası" programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. O gece uçağın online takibini sağlayan "transponder"ı kapatmadığı için Şubat 2017'de işten çıkartılan Yurtseven, daha sonra Atlas Jet'e iş başvurusunda bulundu.

Atlas Jet ise Yurtseven'den "Herhangi bir örgüte üye olup olmadığına dair temiz yazısı" getirmesini istedi. Bunun üzerine Yurtseven Cumhuriyet savcılığına başvuruda bulundu. Savcılığın yaptığı soruşturmada ise Yurtseven'in tüm örgüt bağlantıları ortaya çıktı.

BYLOCK İLE ÖRGÜT ÜYELERİYLE GÖRÜŞME YAPMIŞ

Yurtseven'in 17-25 Aralık kumpasından sonra FETÖ elebaşısının çağrısı üzerine BMW marka aracını satarak Bank Asya'ya 200 bin TL yatırdığı tespit edildi. Yurtseven hakkındaki soruşturmada, FETÖ'nün sözde Ankara il imamı olan Cemil Koca ile de 2009- 2014 yılları arasında defalarca görüşme yaptığı ortaya çıktı.Yurtseven'in ByLock kullandığı ve örgüt üyeleriyle yaptığı görüşmeler HTS kayıtlarından bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 15 Temmuz Gecesi İstanbul'a Getiren Pilotun FETÖ'cü Olduğu Ortaya Çıktı"> Barış Yurtseven

"SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇUNDAN" DAVA AÇILMASINA KARAR VERİLDİ

İfadesine başvurulan Yurtseven, FETÖ ile bir ilgisi olmadığını ileri sürdü. Cumhuriyet Savcılığı, Barış Yurtseven hakkında; "FETÖ içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suretiyle atılı silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılmasına karar verdi.