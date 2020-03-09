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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Brüksel'de Türk vatandaşları karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Brüksel'de Türk vatandaşları karşıladıBelçika, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türk vatandaşları tarafından karşılandı.

09.03.2020 21:09 | Son Güncelleme: 09.03.2020 21:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Brüksel 'de Türk vatandaşları karşıladı
Belçika, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türk vatandaşları tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Brüksel'de Türk vatandaşları karşıladı

Kaynak: DHA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel, Güncel
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