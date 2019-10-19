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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ŞAŞIRTAN SEVGİ

Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Afrika Müslüman Dini Liderler Zirvesi'ne katıldı.

19.10.2019 12:42CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ŞAŞIRTAN SEVGİ

Kamera: İdris TİFTİKCİ/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Afrika Müslüman Dini Liderler Zirvesi'ne katıldı. Zirvenin ardından Erdoğan salonda çıkarken, konuklara tek tek selam verdi. Bu sıra bir konuk, Erdoğan'a eline uzatarak selamlaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini bir süre sıkan kişi, bir anda sarıldı. Erdoğan'ın, sarılan kişi uzaklaşırken gülümseyerek "Çok kuvvetli" dediği duyuldu.

Görüntü Dökümü:

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Erdoğan'ın tokalaşması

Konuğun boynuna atlaması

Erdoğan'ın sözleri

Erdoğan'ın salondan ayrılması



Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Afrika, Güncel

Kaynak: DHA

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