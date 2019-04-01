01 Nisan 2019, 11:21
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Pakistan Başbakanı Imran Khan, Türkiye yerel seçimlerinde oy sayımının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Pakistan Başbakanı Imran Khan, Türkiye yerel seçimlerinde oy sayımının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Türkiye'de mahalli seçimlerin ardından, tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. Pakistan Başbakanı Imran Khan, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Khan, Erdoğan'ın "bir başka önemli zafer" kazandığını ifade ederek, Pakistan halkının Erdoğan'ın başka başarıları için dua ettiğini söyledi.

(Abid Mazhar/İHA) Türkiye, Pakistan, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Kaynak: İHA