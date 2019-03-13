Cumhurbaşkanı Erdoğan İbb Beyaz Masa'nın 25. Yılını Attığı Twit ile Kutladı

Kaynak: DHA

İSTANBUL DHAİstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa'nın, 25. yılına özel sosyal medyada yayınladığı film yoğun ilgi görüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İBB Beyaz Masa'nın 25. yılını; "25 yıl önce İstanbulluların her türlü sorununa en hızlı şekilde çözüm üretebilmek için temellerini attığımız ve bugün milletimize hizmetin, gönül belediyeciliğinin en iyi örneklerinden biri olan İBB Beyaz Masa'nın kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum" mesajıyla Twitter hesabından kutladı.Görüntü Dökümü:-----------------Beyaz Masanın sosyal medyada yayınlanan filmi