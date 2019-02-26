Cumhurbaşkanı Erdoğan İçin Hazırlanan Doğum Günü Videosu Büyük İlgi Gördü">

Ak Parti İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü nedeniyle özel bir video hazırladı. Sosyal medyada #NiceSenelereSeninle hashtagiyle paylaşılan video yoğun ilgi gördü.
"ALLAH'IMIZA HAMDOLSUN"
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Dünya siyasetine yeni bir yön veren; ömrünü milletimize hizmete adamış liderimizle aynı yolda yürümeyi nasip eden Allah'ımıza hamdolsun. #NiceSenelereSeninle" yazarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.
ÜNLÜ İSİMLER DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğum gününde Giresun'da düzenlenen mitingi gitmek üzere Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'ne geldi. Burada kendisini bekleyen ünlü sanatçılar, Erdoğan'a doğum günü sürprizi yaptı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da yer aldığı doğum gününe ünlü sanatçılar Orhan Gencebay, Emel Sayın, Muazzez Ersoy, Özdemir Erdoğan, Cengiz Kurtoğlu, Hasan Kaçan, Yavuz Bingöl, Ahmet Özhan ve Bediha Akartürk katıldı.
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