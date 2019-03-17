Cumhurbaşkanı Erdoğan İçin Şarkı Yaptı, Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü

Cumhurbaşkanı Erdoğan
için şarkı yaptı, sosyal medyada büyük ilgi gördü
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
hayranı bir adam, Erdoğan için yaptığı şarkıyla sosyal medyada büyük ilgi topladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
hayranı olan bir adam, Erdoğan için bir şarkı yaptı. Şarkısında Erdoğan'ın teröre karşı duran ve dünya lideri olan bir Cumhurbaşkanı olduğunu vurguladı. AK Parti Çekmeköy
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'dan ziyarete geldiğini belirten adam, şarkısını burada söyleyerek çevresindekilerin beğenisini topladı. Adamın şarkıyı söylemesi renkli anlara sahne oldu. Erdoğan hayranı adam, yaptığı şarkısıyla sosyal medyada büyük ilgi topladı.
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Kaynak: İHA