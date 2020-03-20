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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib şehidi Ramazan Nayir'in babasını arayarak başsağlığı diledi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in babasını arayarak başsağlığı dileğinde bulundu.

20.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib şehidi Ramazan Nayir'in babasını arayarak başsağlığı diledi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in babasını arayarak başsağlığı dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü şehit Ramazan Nayir'in babası Hüseyin Nayir'e sabırlar dileyerek şunları söyledi:
"Hüseyin Bey başımız sağ olsun. Allah sabırlar versin inşallah. Rabb'im cennetinde buluştursun. Allah yar, yardımcımız olsun. Yavrularımız kaç taneydi? Biliyorsun şehitlerimiz, peygamberimize en yakın olanlar. Peygamberimizin de şehit olmayı arzu ettiği hadislerde açıktır. Bunların bedellerini onlara çok ağır ödettik, ödetiyoruz. Nitekim dünkü olayda olanlar da çok ağır ödediler, bugün de ödemeye yine devam ediyorlar inşallah. Allah razı olsun. Biraz sonra Savunma Bakanım da, Genelkurmay Başkanım da yanımda olacaklar. Onlarla da bu konuları tekrar konuşacağız inşallah. Sizin de selamlarınızı kendilerine ileteceğim. Yengeme de ve diğer çocuklara da aynı şekilde başsağlığı dileklerimi de iletirseniz. Cumanız da mübarek olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun."
Hüseyin Nayir da "Dostlar sağ olsun. Cumhurbaşkanım bin tane oğlum olsa binini yine gönderirim. Allah razı olsun Cumhurbaşkanım." diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, İdlib, Güncel

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