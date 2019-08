Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib'teki durumu tüm boyutları ile el aldık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Suriye 'de yaşanan gelişmeleri İdlib 'teki durum özelinde tüm boyutları ile el aldık. Geçen sene Sayın Putin ile çok hassas bir dönemde kritik bir adım atarak İdlib'de insani trajedinin önüne geçmiştik. Ancak rejimin Mayıs ayından beri sivilleri ve sivil alt yapıyı hedef alan saldırıları İdlib'te tahsis ettiğimiz sükuneti maalesef bozdu. Bu saldırılar Soçi Mutabakatı'nı hayata geçirme çabalarımıza da sekte vurdu" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da gerçekleştirdikleri heyetler arası görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı. Basın toplantısında yaptığı konuşmada öncelikle Rusya'nın davetinden ve misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerini sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her şeyden önce bugün ki bu anlamlı ziyareti MAKS 2019 Fuarı'nın gerek Rusya gerekse dünyadaki savunma sanayi, uzay teknolojileriyle alakalı gelişmeler noktasında önemli bir sıçrama olacağına ben de inanıyorum. ve Rusya'da bu fuar sebebi ile bulunmaktan duyduğum memnuniyeti özelikle ifade etmek istiyorum" diye konuştu."SAVUNMA SANAYİNDE MÜSPET ADIMLAR ATIYORUZ" Rus tarafını da 17-22 Ekim'de düzenlenecek TeknoFest'e davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile olan ilişkilerin her alanda ilerlediğine vurgu yaparak, "Savunma sanayinde S-400 savunma sistemlerinin teslimatının başlaması da dahil müspet adımlar atıyoruz. Nitekim bugün ikili görüşmede de savunma sanayine yönelik birçok alandan neler yapabiliriz, ne gibi adımlar atabiliriz bunları ele alma fırsatı bulduk" şeklinde konuştu."İDLİB'TEKİ DURUMU TÜM BOYUTLARI İLE EL ALDIK" Putin ile yapılan görüşmede Suriye'de yaşanan son gelişmeleri de ele aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Başkanla Suriye'de yaşanan gelişmeleri İdlib'teki durum özelinde tüm boyutları ile el aldık. Eylül ayında Soçi'de vardığımız mutabakatla İdlib'de nispi istikrarı sağlamıştık. Geçen sene Sayın Putin ile çok hassas bir dönemde kritik bir adım atarak İdlib'de insani trajedinin önüne geçmiştik. Ancak rejimin Mayıs ayından beri sivilleri ve sivil alt yapıyı hedef alan saldırıları İdlib'te tahsis ettiğimiz sükuneti maalesef bozdu. Bu saldırılar Soçi Mutabakatı'nı hayata geçirme çabalarımıza da sekte vurdu" şeklinde konuştu."REJİMİN TERÖRİZM İLE MÜCADELE BAHANESİ İLE SİVİLLERE ÖLÜM YAĞDIRMASI KABUL EDİLEMEZ" İdlib'te rejim saldırıları sonucu bölgede yüzlerce sivilin öldüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlib'te rejim saldırıları sonucu Mayıs ayından beri 500'ü aşkın masum insan hayatını kaybetti, bin 200'ün üzerinde sivil yaralandı. Yüz binlerce İdlibli evlerini, yuvalarını şuanda terk etmek zorunda kaldı. Bildiğiniz gibi 3 buçuk milyon Suriyeli yeni bir insani felaket ile karşı karşıya bulunuyor. Bu insanların önemli bir kısmı ülkemiz sınırlarına doğru yönelmiş vaziyette. Türkiye olarak halihazırda 3.6 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapan bir ülkeyiz. Rejimin terörizm ile mücadele bahanesi ile sivillere karadan ve havadan ölüm yağdırması kabul edilemez" ifadelerini kullandı."REJİMİN KIŞKIRTMALARI BÖLGEDEKİ ASKERLERİMİZİN CAN GÜVENLİĞİNİ RİSKE ETME BOYUTUNA VARMIŞTIR" Sivilleri hedef alan saldırıların radikal güçleri de kuvvetlendirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rejimin kışkırtmaları bölgedeki askerlerimizin can güvenliğini riske etme boyutuna varmıştır. Buradan şunu da ifade etmek istiyorum. Meşru müdafaa hakkımız, özelikle sınırlarımız boyunca bizi müdafaaya sevk etmektedir. ve tabii gereken adımları da gereken zamanda atmak durumundayız. Ülkemizin bu konudaki kararlılığını değerli dostum Putin'e de bizzat ifade ettim" açıklamasında bulundu."ASTANA RUHU ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ" İdlib'te artan gerginliğin sonlanması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlib'te sükunetin sağlanması için Astana ruhu çerçevesinde çalışmaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguladım. Soçi mutabakatı ile üzerimize düşen sorumlulukları ancak rejimin saldırılarına son verilmesi ile yerine getirebiliriz. Zaten bildiğiniz gibi Eylül ayının ortalarında Türkiye'de yapılacak üçlü zirve ile süreci devam ettireceğiz. ve bu sürecin bölgedeki barışa önemli katkılarda bulunması lazım ki, temennimiz Cenevre öncesi çok daha önemli adımları atmış olalım" dedi."SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE OLAN BAĞLILIĞIMIZI BİR KEZ DAHA TEYİT ETTİK" Fırat'ın doğusunda yaşanan gelişmeleri de ele aldıklarını belirten Erdoğan, "Bu vesile ile Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ettik. Rusya'nın yanı sıra İran ve Birleşmiş Milletler (BM) ile yürüttüğümüz çabalar neticesinde Anayasa Komitesi'nin kuruluş çalışmalarında son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Son pürüzleri de gidererek komitenin ilanını en kısa sürede yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu."GAYEMİZ AKAN KANIN DURMASI SURİYE'NİN ÖZLEMİNİ ÇEKTİĞİ HUZUR ORTAMINA KAVUŞMASIDIR""İki ülke olarak birbirimizin güvenlik hassasiyetlerinin farkındayız" vurgusunu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar değerli dostumla Suriye'nin istikrarı yolunda önemli adımlar attık. İnşallah önümüzdeki dönemde de bu çabaları sürdüreceğiz. Gayemiz akan kanın durması komşumuz Suriye'nin 8 yıldır özlemini çektiği huzur ortamına bir an önce kavuşmasıdır. Rusya federasyonu ile tesis ettiğimiz yakın diyalog sadece Türkler ve Ruslar için değil bölgemiz için de önemlidir. Bu görüşmemizde bu anlayışımızı bir kez daha teyit etme fırsatı bulduk" ifadelerini kullandı."İKİLİ GÖRÜŞMEMİZDE LİBYA, KEŞMİR SORUNUNU VE ORTA DOĞU'DAKİ SON GELİŞMELERİ ELE ALDIK" Putin ile yapılan ikili görüşme hakkında da bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dostum Putin ile ikili görüşmemizde Libya sorununu ele aldık. Bunun yanında Keşmir sorununu ele aldık, bunun yanında Orta Doğu'daki son gelişmeleri ele alma fırsatını bulduk. ve bütün bunlarla beraber temaslarımızın özelikle bölgenin barışı için büyük önem taşıdığını değerlendirmek sureti ile bu ziyaretimizi böylece tamamladık" şeklinde konuştu.(İHA)