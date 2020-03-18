Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği vereceğiz.
18.03.2020 19:12 | Son Güncelleme: 18.03.2020 19:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği vereceğiz."
Kaynak: AA
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Politika