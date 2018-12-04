- Cumhurbaşkanı Erdoğan
yurda döndü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın basın toplantısı ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Arjantin
'deki G20 Liderler Zirvesi'nin ardından gerçekleştirdiği Paraguay
ve Venezuela
ziyaretlerini tamamlayarak özel uçakla Ankara
'ya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İkinci 100 Günlük Eylem Planı) Bu çalışmaları Başkan Yardımcım Fuat Bey bizzat koordine ediyor ve çalışma bittiği anda ilanını yapacağız. İkinci 100 günlük programımızı da inşallah tüm halkımızla paylaşacağız."
04 Aralık 2018 Salı 16:48