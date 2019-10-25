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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu, Cuma namazını birlikte kıldı

Kısıklı'daki konutundan çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde eda etti. Erdoğan'ın yanında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olması dikkat çekti.

25.10.2019 16:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan öğle saatlerinde Büyük Çamlıca Camisi'ne geçti. Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

BERABER NAMAZ KILDILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fetih Suresi'nden bir ayeti okuyarak başladığı konuşmasında, ayetin Türkçesini de aktardı. Erdoğan'a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşlik etmesi ise dikkat çekti.

ERDOĞAN, CEMAATE AYETLE SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cemaate şöyle seslendi: "Sevgili kardeşlerim öncelikle cumanız mübarek olsun. İshak Hoca'nın az önce okumuş olduğu Hadis-i Şerif'te küffara karşı şiddetli olmamızı Rabb'im bizlere emrediyor. O bizler kim? Muhammed ümmeti. Dolayısıyla kendi aramızda da merhametli olmamızı bize emrediyor. Kendi aramızda merhametli olacağız. Küffara karşı da şiddetli olacağız. Suriye'de olduğu gibi. İnşallah Suriye'de Rabb'im bizlere vadetti; 'Nasrun minallahi ve fethun karib ve beşşiril mu'minin.' Şu anda olduğu gördük. Görüyoruz. Ve Allah'ın izniyle göreceğiz. Bugün yurt dışından bazı devlet başkanlarıyla Dolmabahçe'de görüşmem var. Ben müsaadelerinizi istirham ederek o görüşmeye yetişeceğim. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Cuma bayramınız mübarek olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, camide Fetih SuresiCumhurbaşkanı Erdoğan, camide Fetih Suresi'nden bir ayetle cemaate seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu, Cuma namazını birlikte kıldı

Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Kısıklı, Politika, Güncel

Kaynak: AA


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