Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu temel atma töreninde buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet döneminde sıfırdan inşa edilmiş ilk Süryani kilisesi olma özelliği taşıyan Mor Efraim Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin Bakırköy Yeşilköy'deki temel atma töreninde hazır bulundu. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılayan protokolde yer aldı.

İMAMOĞLU, ERDOĞAN İLE BİRLİKTE TEMEL ATMA BUTONUNA BASTI

Erdoğan, eski Katolik Mezarlığı'nın kullanılmayan bölümüne inşa edilecek olan kilisenin temel atma töreninde bir konuşma yaptı. Erdoğan'ın konuşmasının bitmesinden sonra, aralarında İmamoğlu ve Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun da bulunduğu heyet, temel atma butonlarına bastı. Butonlara basılmasının ardından temele ilk beton atıldı. Bu sırada heyet, temel alanını inceledi.

İMAMOĞLU: MANEVİ DÜNYALARI İÇİN DEĞERLİ HİZMETLER ÜRETECEĞİZ

İmamoğlu, Yeşilköy'deki temel atma töreninden sonra Florya'daki başkanlık konutuna geçerek, Vatikan Büyükelçisi Başpiskopos Paul Russel'ı ağırladı. Russel'ı konutun kapısında karşılayan İmamoğlu, "İlişkilerimizi tazelemek ve tamamıyla dünyaya açık bir kenti oluşturma adına iş birliğimizi konuşmak bizim için bir zevk olacak" dedi.İmamoğlu, şunları söyledi: "Özellikle kentimizde, bu yeni dönemde inanç dünyası adına, bu şehirde yaşayan her inanca eşit mesafede yerel yönetim olma konusunda, özel bir hassasiyetimiz olacak. Biz, bu şehirde yaşayan insanları eşit kabul ediyoruz. Yaşayan tüm vatandaşlarımıza karşı da eşit olacağız. Hiçbir inancı ve hiçbir etnik kökeni, 'azınlık' kelimesiyle yan yana koymayacağız. Tümüyle yaşayanlar bizim hemşehrimizdir ve yaşayanlara manevi dünyaları içinde çok değerli hizmetler üreteceğiz. Bu hem demokrasimize hem de barışa ve huzura büyük hizmette bulunacak. Dünyaya da örnek olacak işler yapacağımıza inanıyorum. İstanbul'un tarihine ve hoşgörü geçmişine de yakışan budur."

"İNANÇ MASALARINI YAKINDA TOPLUMLA PAYLAŞACAĞIZ"

Tarihi bir gün yaşandığını vurgulayan İmamoğlu, "Süryani hemşehrilerimizin, dostlarımızın bir kiliseye kavuşmuş olması, bizi çok mutlu etmiştir. Bu yönde de varsa toplumsal ihtiyaç, eksiklik, mutlaka bunu gözetecek ve bu konuda adımlar atacağımızı bütün dünyanın bilmesini isterim. Vatikan'ın dünyada özel bir yeri olduğunu biliyoruz. Bu özel konumu ve maneviyatı açısından, kurduğumuz düşünceleri, ürettiğimiz düşüncelerle birlikte Vatikan'ın kendilerinin dünya ölçeğindeki deneyimlerini nasıl bizimle paylaşabilecekleri konusunda sağlıklı bir köprü oluşmasını isteriz. Son olarak; özellikle belediye bünyemizde, her inancın temsilcilerinin olduğu bir geniş masa kurarak, o masada farklı inanç temsilcilerinin ihtiyaçlarının ve sıkıntılarının tartışıldığı ve eşitlik ilkesi doğrultusunda neler yapabileceğimizi, ortak akılla hareket ettiğimiz bir inanç masasını harekete geçirdiğimizi ve çok yakında da toplumla paylaşacağımızı, her inanç dünyasından insanların da katılım göstermesi konusunda talepte bulunduğumuzu da bilmenizi istiyorum" diye konuştu.

"BİRLEŞTİRİCİ TAVRINIZ UMUT OLDU"

Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un selamlarını İmamoğlu'na ileten ve seçimi kazanmasından dolayı tebrik eden Russel ise, "Şeytanın en büyük özelliği, insanları bölmesidir. Sizin bu birleştirici tavrınız umut olmuştur. İstanbul, Katolikler için çok önemli bir şehir. Sayıca çok olmamamıza rağmen, köklerimizin bağlı ve güçlü olduğu bir şehir. Dolayısıyla İstanbul'a çok önem veriyoruz" dedi.