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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonla görüştü.

15.02.2020 18:34 | Son Güncelleme: 15.02.2020 18:34Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonla görüştü. Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump, rejimin saldırılarının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, İdlib'de yaşanan krizin bir an önce sona erdirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. İlaveten görüşmede deniz komşumuz Libya'nın yeniden barış ve istikrara kavuşturulmasının önemi vurgulandı. İki lider, ikili ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için gerçekleştirilen müzakerelerin yeniden başlaması hususunda mutabık kaldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Güncel

Kaynak: İHA

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