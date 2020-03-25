Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk günden itibaren koronavirüs salgınına karşı tüm kurumlarımız ve...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk günden itibaren koronavirüs salgınına karşı tüm kurumlarımız ve imkanlarımızla milletimizin yanında yer aldık.
25.03.2020 18:36 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk günden itibaren koronavirüs salgınına karşı tüm kurumlarımız ve imkanlarımızla milletimizin yanında yer aldık."
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Güncel