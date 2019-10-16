Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile KGY'ye onay

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile KGY'ye onay

KIRŞEHİR (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırşehir Basın Konseyinin'de aralarında ve üyesi olduğu Küresel Gazeteciler Konseyi'nin (KGK)'nin kuruluşunu onayladı.

16.10.2019 16:11Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile KGY'ye onay
KIRŞEHİR (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırşehir Basın Konseyinin'de aralarında ve üyesi olduğu Küresel Gazeteciler Konseyi'nin (KGK)'nin kuruluşunu onayladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararda; "Merkezi Ankara ilinde olmak ve uluslararası faaliyette bulunmak üzere Küresel Gazeteciler Konseyi Birliği'nin kurulmasına, 3335 sayılı Uluslararası nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanunun 1'inci maddesi gereğince izin verilmiştir"denildi.

KGK Başkanı Mehmet Ali Dim ise statü gereğince önümüzdeki hafta Kurucular Kurulu'nu toplantıya çağırarak yeni yol haritasının belirleneceğini söyledi. - KIRŞEHİR

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Kırşehir, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:28 Barış Pınarı Harekatı'na destek
19:27 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Konuşuyor
19:27 Kalın: "(Barış Pınarı Harekatı) Dünyada dengelerin yeniden kurulduğu bir dönemde Türkiye'nin ulusal...
19:26 Milli futbolcuların gol sevinci reklam panolarında
19:25 "5. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu" başladı
19:25 Fabrikadaki hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı
19:24 Safranbolu ile Oş arasında kardeş şehir protokolü imzalandı
16.10.2019 19:29:54