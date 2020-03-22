Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla, Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave...
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla, Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler konulu genelge Resim Gazetede yayımlandı.
22.03.2020 23:34 | Son Güncelleme: 22.03.2020 23:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla, Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler konulu genelge Resim Gazetede yayımlandı
Kaynak: AA
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Gazeteler, Güncel