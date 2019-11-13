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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD temasları başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkan Trump ile görüşmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti.

13.11.2019 12:50 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:51
Recep Tayyip Erdoğan, Başkan Trump ile görüşmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti Washington'da Türk ve Amerikalı yetkililer karşıladı.
Cumhurbaşkanı daha sonra güvenlik önlemleri eşliğinde konaklayacağı otele geçti. Erdoğan'a burada sevgi seli vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Ticaret Odası, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın kritik görüşmesi ise Türkiye saati ile 20.00'de Beyaz Saray'da gerçekleşecek.
(İHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD temasları başladı

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Donald Trump, Güncel

Kaynak: İHA


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