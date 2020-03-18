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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbir paketiyle ilgili ekonomi dünyasından ilk açıklamalar geldi. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, alınan tüm kararları sonuna kadar desteklediklerini belirtirken, ATO Başkanı Gürsel Baran ise "Destek paketi istihdamın devamını sağlayacak" dedi.

18.03.2020 22:13 | Son Güncelleme: 18.03.2020 22:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen "Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı" sonrası yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan 21 maddelik ekonomik önlem paketini açıkladı. Erdoğan'ın açıkladığı tedbir paketiyle ilgili ekonomi dünyasından da ilk açıklamalar geldi. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, alınan tüm kararları sonuna kadar desteklediklerini belirtirken, ATO Başkanı Gürsel Baran ise "Destek paketi istihdamın devamını sağlayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum
TESK Başkanı Bendevi Palandöken

"SONUNA KADAR DESTEKLİYORUZ"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, halk sağlığı bakımından alınan tüm kararları esnaf ve sanatkarlar camiası olarak sonuna kadar desteklediklerini bildirdi.

Palandöken, Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sonrası yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsün tüm dünyayla birlikte Türkiye'yi de etkileyen bir boyut kazandığını ifade etti.

Palandöken, Türkiye'nin koranavirüse en hazırlıklı ülke olduğunu belirterek, "Hastalığın önlenmesi ve tedavisi için zamanında alınan kararlarlar sevindiricidir. Ülkemizin ve halkımızın sağlığı bakımından alınan tüm kararları esnaf ve sanatkarlar camiası olarak sonuna kadar destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÜRETİM, TİCARET VE İSTİHDAM YARA ALMADAN DEVAM EDECEK"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbir paketinin üretim, ticaret ve istihdamın yara almadan devamını sağlayacağını bildirdi.

Baran, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin ekonomiye zarar vermemesi için hükümetin, iş dünyası ile de istişare ederek kısa sürede tedbir paketi açıklamasının çok önemli olduğunu belirtti.

Salgına önlem olarak hizmet sektörünü kapsayan iş alanlarında işletmelerin kapandığını hatırlatan Baran, ATO olarak yaptıkları çalışmalarla Ankara'da 66 bin kişiye istihdam sağlayan 6 bin 362 işletmenin faaliyetlerine geçici olarak ara verildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum
ATO Başkanı Gürsel Baran

"BU SÜRECİ DE ATLATACAĞIMIZDAN KUŞKUMUZ YOK"

Baran, üretim ve istihdam sağlayan diğer işletmelerin bu süreçten etkilendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın açıkladığı tedbir paketi üretim, ticaret ve istihdamın yara almadan devamını sağlayacaktır. Birlik ve beraberlik içinde bu süreci de atlatacağımızdan kuşkumuz yok. İlgili kurum ve kuruluşlara ilettiğimiz üye taleplerimizin karşılık bulması önemliydi. Paketin uygulanma sürecinde sorumlu kurum ve kuruluşlarca hızlı ve esnek davranılması, uygulama talimatlarının net ve anlaşılır hazırlanarak yoruma açık bırakılmaması bu sürecin başarılı bir şekilde ilerlemesini sağlayacaktır"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum

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Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Bendevi Palandöken, Palandöken, Ekonomi, Ekonomi , Güncel

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