Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kolonya ve maske dağıtımı başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65 yaş üstü vatandaşlara kolonya ve maske dağıtılacağını açıklamıştı.

07.04.2020 12:35 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kolonya ve maske dağıtımı başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65 yaş üstü vatandaşlara kolonya ve maske dağıtılacağını açıklamıştı. Bekçiler, bugün maske ve kolonyaları vatandaşlara dağıtmaya başladı. Dağıtılan paketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubu da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz kolonya ve maske dağıtılacağını duyurmuştu. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, bugün maske ve kolonyaların dağıtımına Sultanbeyli'de başladı. Maske ve kolonyalar paketlenerek adresle götürüldü. Ayrıca paketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubu da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 65 yaş üstündeki vatandaşlara hitap ettiği mektupta, "Sizlerden ricam, bu salgın tehdidi ortadan kalkana kadar evlerinizde kalmanız, kesinlikte dışarıya çıkmamanızdır. Sizleri bu salgından koruyabilmemizin en etkili yolu budur" ifadeleri yer aldı. Bekçiler, maske ve kolonyaları "Cumhurbaşkanının size selamı var" diyerek vatandaşlara dağıttı.
Maske ve kolonya paketini alan bir vatandaş, "Allah ondan da sizden de yüz bin kere razı olsun" dedi.
Başka bir vatandaş ise, "Bizleri unutmuyor, Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum" diye konuştu.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Sultanbeyli, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kolonya ve maske dağıtımı başladı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bin 400 nüfuslu belde, korona ile mücadelede Türkiye’ye örnek oluyor Haberler
Bin 400 nüfuslu belde, korona ile mücadelede Türkiye'ye örnek oluyor
Koronaya yakalandığını zannedip hastaneye koştu! Gerçek bambaşka çıktı Haberler
Koronaya yakalandığını zannedip hastaneye koştu! Gerçek bambaşka çıktı
Avrupa’da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke belli oldu Haberler
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke belli oldu
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçecek Haberler
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçecek
Yasak sebebiyle sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşın yardımına polis koştu Haberler
Yasak sebebiyle sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşın yardımına polis koştu
Trakya’da ilk kez bir yerleşim yeri virüs nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Trakya'da ilk kez bir yerleşim yeri virüs nedeniyle karantinaya alındı
İran Sağlık Bakanı: Salgını mayıs sonu kontrol altına alacağız Haberler
İran Sağlık Bakanı: Salgını mayıs sonu kontrol altına alacağız
WhatsApp’tan radikal karar! Salgın nedeniyle mesajlaşma kısıtlanacak Haberler
WhatsApp'tan radikal karar! Salgın nedeniyle mesajlaşma kısıtlanacak

Son Dakika Güncel Haberleri

12:58: Düzce'de korona virüs tedbirleri artırıldı - Haber 12:58: Sokak hayvanlarına düzenli mama ve su veriliyor - Haber 12:58: Karantinadaki vatandaşlara bando takımından moral konseri - Haber 12:58: Gana'dan Çin'e yardım çağrısı - Haber 12:58: SPOR Sosyal medyada mekik yarışması - Haber 12:20: Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı - Haber 12:15: Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu - Haberler 12:10: Son dakika: Sağlık Bakanı, 13.30'da gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacak - Haber 11:53: WhatsApp, Kovid-19 pandemisinde bilgi kirliliğini önlemek için iletilen mesajlara kısıtlama getiriyor - Haber 11:40: Polis, yasak sebebiyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü - Haber 11:10: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz - Haber 12:28: Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek - Haberler