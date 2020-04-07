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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLADIĞI SANCAKTEPE'DEKİ HASTANENİN YAPIMINA BAŞLANDI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin toplantısının ardından yaptığı açıklamada koronavirüs salgınıyla İstanbul'a iki yeni salgın hastanesi yapılacağını söyledi.

07.04.2020 09:58 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:03
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin toplantısının ardından yaptığı açıklamada koronavirüs salgınıyla İstanbul 'a iki yeni salgın hastanesi yapılacağını söyledi. Yapılacak hastanelerden biri olan Sancaktepe 'deki hastanedeki çalışmalar başladı.
İSTANBUL'A İKİ YENİ SALGIN HASTANESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun bir çalışmayla Yeşilköy Atatürk Havalimanı alanında bin yataklı bir hastanenin plan-proje çalışmasının şu anda hızla devam ettiğini, aynı şekilde Sancaktepe'de de yine bin yataklı bir hastane yaptıklarını belirterek, "Bunları süratle, şöyle 45 gün içerisinde bitireceğiz ve buraları da tamamıyla insanımızın, halkımızın hizmetine sunacağız." diye konuştu.
Sancaktepe'de yapılacak olan salgın hastanesi için çalışmalar başladı. İş makineleri ve kamyonların hastane yapılacak alanda çalışmaları devam ediyor. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN AÇIKLADIĞI SANCAKTEPE’DEKİ HASTANENİN YAPIMINA BAŞLANDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü, Sancaktepe, İstanbul, Güncel

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLADIĞI SANCAKTEPE'DEKİ HASTANENİN YAPIMINA BAŞLANDI
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