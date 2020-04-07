Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği Sancaktepe’deki hastanenin inşaat çalışmaları başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin toplantısının ardından yaptığı açıklamada koronavirüs salgını sebebiyle İstanbul 'a iki yeni salgın hastanesi yapılacağını söyledi. Yapılacak hastanelerden biri olan Sancaktepe'de ilk kazma vuruldu ve çalışmalar başladı.

İSTANBUL'A İKİ YENİ SALGIN HASTANESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun bir çalışmayla Yeşilköy Atatürk Havalimanı alanında bin yataklı bir hastanenin plan-proje çalışmasının şu anda hızla devam ettiğini, aynı şekilde Sancaktepe'de de yine bin yataklı bir hastane yaptıklarını belirterek, "Bunları süratle, şöyle 45 gün içerisinde bitireceğiz ve buraları da tamamıyla insanımızın, halkımızın hizmetine sunacağız." diye konuştu.

SANCAKTEPE'DE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Sancaktepe'de yapılacak olan salgın hastanesi için çalışmalar başladı.İş makineleri ve kamyonların hastane yapılacak alanda çalışmaları devam ediyor.

ATATÜRK HAVALİMANINDA SON DURUM

Erdoğan'ın 1000 odalı hastane yapılacağını söylediği Atatürk Havalimanında da son durum görüntülendi. Havalimanı içerisindeki terminallerde park halinde bulunan uçaklar ve uçakların kalkış ve inişlerinin normal bir şekilde yapıldığı görüldü. Hastane çalışmalarının gün içerisinde başlayacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA