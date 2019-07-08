08.07.2019 18:49
Haberler» Güncel» Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyareti - Detaylar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrinin de bulunduğu Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrinin de bulunduğu Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti.
Şehitlik girişinde kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Erdoğan, Meçhul Asker Anıtı'na ve Aliya İzzetbegoviç'in mezarına çelenk bırakarak dua etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey üyesi Şefik Caferoviç, Bosna Hersek Halk Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.
Ziyaretin ardından vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, hatıra fotoğrafı da çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyareti - Detaylar
Kaynak: AA
Aliya İzzetbegoviç, Bosna - Hersek, Cumhurbaşkanı, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:56   DHA İSTANBUL - PENDİK'TEKİ TRAFİK MAGANDALARI TUTUKLANDI (1)
18:56   Trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı
18:56   İSTANBUL- PENDİK'TE HAMİLE KADININ BULUNDUĞU ARACA SALDIRAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI
18:54   Bakan Soylu Hırvatistan'da
18:52   GÜNCELLEME 4 - Pendik'te araca saldırı olayı
18:51   BURSA İnegöl'de otomobiller çarpışması güvenlik kamerasında
18:49   Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyareti - Detaylar