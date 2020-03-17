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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel, Macron ve Johnson dörtlü zirve gerçekleştirdi. 1 saat 15 dakika süren zirvede, Suriye, göçmen krizi ve koronavirüs ile mücadele ele alındı.

17.03.2020 18:36 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson arasında telekonferansla yapılan görüşme sona erdi. Görüşme 1 saat 15 dakika sürdü.

CUMHURBAŞKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada dörtlü zirvenin sona erdiği belirtildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Sayın Angela Merkel ve Birleşik Krallık Başbakanı Sayın Boris Johnson video konferansla bir Dörtlü Zirve gerçekleştirmiştir. Dörtlü Zirve'de; Koronavirüsle mücadele bağlamında ortak hareket imkanları, Suriye krizinin çözüm yolları, İdlib'e yönelik insani yardım yöntemleri, sığınmacı meselesi, Libya'daki son durum, Avrupa Birliği'nin durumu, Türkiye-AB ilişkileri ele alınmıştır."

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
Etiketler : Angela Merkel, Almanya, Fransa, Güncel

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