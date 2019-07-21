Haberler» Güncel» Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslanlarına yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Sudan'dan hediye edilen 4 yavru aslan büyürken, hayvanat bahçesi ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor.

21.07.2019 11:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Sudan'dan hediye edilen 4 yavru aslan büyürken, hayvanat bahçesi ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor. Sudan Cumhurbaşkanı Ömer Hasan El-Beşir tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilen ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne getirilen Nil, Sultan, Sudan ve Sevakin adlı yavru aslanlar büyüdü. Beslenmelerine ve bakımlarına özen gösterilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanlar, hayvanat bahçesi ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor. 300 türden yaklaşık 10 bin hayvanın barındığı hayvanat bahçesine getirilen aslanlar, ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Erdoğan'a hediye edilen aslanları görenler, aslanları beğendiklerini söyleyerek, daha önce televizyonda gördükleri aslanları yakından görmenin sevincini yaşadı.
(Metin Faruk Tamer - Barış Türel/İHA)
Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Hayvanat Bahçesi, Cumhurbaşkanı, Sudan, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:39   GRAMOFON SESİ, MESLEĞİNİ DEĞİŞTİRTTİ
12:36   Eğitim Bir Sen eğitim-öğretim dönemi öncesi sorunları masaya yatırdı
12:36   Meteorolojiden sağanak uyarısı
12:35   23 yıl sonra çift kimlikli olduğunu öğrendi, hayatı altüst oldu
12:35   Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
12:35   İzine 150 yıl sonra tekrar rastlanan bitki için özel çalışma
12:35   ANKARA 23 yıl sonra çift kimlikli olduğunu öğrendi, hayatı altüst oldu