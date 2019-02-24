Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli ile Telefon Görüşmesi

- Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otobüsünün hareket halinde görüntüsü</br>Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi</br>Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara çay dağıtması HATAY - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere Hatay'a geldi. Erdoğan, şehir merkezindeki miting alanına gidişi esnasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, yol güzergahında kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla selamlaştı, çocuklara hediye verdi.