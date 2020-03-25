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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu'nu uyardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakanlarla yaptığı telekonferansta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu "Bu kadar yakın olmamanız lazım. Aradaki farkın en az 1,5 metre olması lazım" diyerek uyardı.

25.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ile telekonferans ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na "sosyal mesafe" kuralına uyması ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile de el dezenfektanı konusundaki konuşmaları dikkat çekti.

"SOSYAL MESAFE" KURALINA UYGUN OTURDULAR

Koronavirüs riski nedeniyle bakanlarla telekonferans ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, talimatlarını da bu şekilde verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile de "sosyal mesafe" kuralına uygun olarak aralıklı olarak oturması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu'nu uyardı

"SENİ ÇOK HEYECANLI GÖRDÜM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na "Seni çok heyecanlı gördüm" sözleri gülüşmelere neden olurken, Çavuşoğlu da "İlk defa video konferans yapıyoruz, o yüzden heyecanlıyım" diye yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "sosyal mesafe" uyarısı da yaparken, Çavuşoğlu'nun bakanlığın en büyük ofisi orası olduğunu söyledi.

"REKLAM KAMPANYASI YAPIN" TALİMATI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile yaptığı görüşmede bor madeninden üretilen el dezenfektanı konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, el dezenfektanları için reklam kampanyası yapılması talimatını da verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu’nu uyardı
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Mevlüt Çavuşoğlu, Fatih Dönmez, Politika, Güncel

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Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu'nu uyardı

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