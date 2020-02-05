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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı çığ faciasından yaralı kurtuldu

Van'da meydana gelen ikinci çığ faciasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'ın da çığ altında kaldığı ve yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi.

05.02.2020 13:29 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:34Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı çığ faciasından yaralı kurtuldu
'da meydana gelen ikinci çığ faciasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'ın da çığ altında kaldığı ve yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi.

Van- kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste bulunduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ikinci çığ düştü. Bölgede incelemelerde bulunan ve Bahçesaraylı olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve AK Parti Van eski Milletvekili Gülşen Orhan'ın da çığ altından yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi. Hemen Çatan Devlet Hastanesine kaldırılan Gülşen Orhan'a ilk müdahalenin yapıldığı bildirildi. - VAN

Gülşen Orhan, Bahçesaray, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

3. Sayfa

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