Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısı öncesinde korona virüsü tedbirleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'nde yapacağı basın toplantısı için salonda bulunan koltuklara uyarı yazıları asıldı.
18.03.2020 16:53 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:54
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'nde yapacağı basın toplantısı için salonda bulunan koltuklara uyarı yazıları asıldı.
Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nde yapılan Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısına başkanlık eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı sonrası halka hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapacağı salonda koltuklara "Lütfen sağlığınız için bu koltuğu boş bırakınız, mesafenizi koruyunuz" yazıları asılarak oturma düzeninde birer koltuk boş bırakıldı.
Yaklaşık 40 basın mensubunun izleyeceği toplantı öncesi gazeteciler de kendilerince önlemler aldı. - ANKARA
Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nde yapılan Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısına başkanlık eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı sonrası halka hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapacağı salonda koltuklara "Lütfen sağlığınız için bu koltuğu boş bırakınız, mesafenizi koruyunuz" yazıları asılarak oturma düzeninde birer koltuk boş bırakıldı.
Yaklaşık 40 basın mensubunun izleyeceği toplantı öncesi gazeteciler de kendilerince önlemler aldı. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Çankaya Köşkü, Politika
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