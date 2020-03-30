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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyası sosyal medyada gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ulusa Sesleniş konuşmasında "Biz bize yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası sosyal medyada gündem oldu. Erdoğan'ın konuşmasının ardından Twitter'da "#BizBizeYeteriz" başlığı trend topic oldu.

30.03.2020 21:33 | Son Güncelleme: 30.03.2020 21:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı Ulusa Sesleniş Konuşması'nda Milli Dayanışma Kampanyası'nın başlatıldığını açıkladı. Erdoğan'ın konuşmasının ardından söz konusu kampanya kısa sürede sosyal paylaşım sitesi Twitter 'da gündem oldu.

"DAR GELİRLİLERE İLAVE DESTEK SAĞLAMAK İSTİYORUZ"

Bakanlar Kurulu'nu video konferans yoluyla toplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerle ilgili Ulusa Sesleniş konuşması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla "Biz bize yeteriz Türkiyem" diyerek Milli Dayanışma Kampanyası'nın başlatıldığını ifade etti. Erdoğan kampanyadaki amacın, yevmiye ile geçimini sürdüren kesimler başta olmak üzere, alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlara ilave destek sağlamak olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyası sosyal medyada gündem oldu

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Milli Dayanışma Kampanyası sosyal medyada gündem oldu. Binlerce Twitter kullanıcısı "#BizBizeYeteriz" etiketi altında yorum yaptı. Söz konusu etiket, kısa sürede trend topic (TT) oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyası sosyal medyada gündem oldu

İşte yapılan paylaşımlardan bazıları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyası sosyal medyada gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyası sosyal medyada gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyası sosyal medyada gündem oldu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı ’Biz bize yeteriz Türkiyem’ kampanyası sosyal medyada gündem oldu
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Twitter, Güncel

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyası sosyal medyada gündem oldu

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