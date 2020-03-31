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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına Kocaeli, Zonguldak, Karabük, Bartın ve Bolu'dan destek geldi.

31.03.2020 00:16 | Son Güncelleme: 31.03.2020 00:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına Kocaeli , Zonguldak, Karabük, Bartın ve Bolu'dan destek geldi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve bazı ilçe belediye başkanları maaşlarını bağışlayarak kampanyaya destek verdi.
Büyükakın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek verdiğini belirterek, "Ben de 6 aylık maaşımı bağışlıyorum." ifadesini kullandı.
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman 1 aylık, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz 3 aylık, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım 1 aylık, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan 1 aylık, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü 2 aylık, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün 3 aylık, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt 1 aylık, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir 1 aylık ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da 2 aylık maaşlarını bağışlayarak, kampanyaya destek verdi.
Zonguldak
Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 aylık maaşını bağışlayarak destek oldu.
Alan, Twitter hesabından, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısını gönülden destekliyor, bir aylık maaşımı #MilliDayanışmaKampanyası'na bağışlıyorum. Hiçbir virüs bizim, birliğimizden beraberliğimizden güçlü değildir." ifadelerini kulandı.
Karabük
Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 aylık maaşını bağışlayarak destek oldu.
Polat, sosyal medya hesaplarından, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına ben de destek veriyor ve bir aylık maaşımla katılıyorum." şeklinde paylaşımda bulundu.
Bartın
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 aylık maaşını bağışlayarak destek oldu.
Uzun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu kampanyaya ben de bir aylık maaşımla destek veriyorum. İnanıyorum ki bu zor zamanları milletimizin birlikteliği ve azmi ile arkamızda bırakacağız." ifadelerini kullandı.
Bolu
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 aylık maaşını bağışlayarak destek oldu.
Alişarlı, Twitter hesabınan yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na, bir maaşımı bağışlayarak katılıyorum." ifadesini kullandı.
Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ise kampanyaya 2 aylık maaşını bağışlayarak destek olduğunu duyurdu.
Allar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Daima hayırda yarışan Gerede'mizin, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın başlatmış olduğu #bizbizeyeteriz kampanyasına en güçlü desteği vereceğinden en küçük endişemiz yok. Rabb'im devletimize milletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.
Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 3 aylık maaşını bağışladığını duyurdu.

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Kocaeli, Güncel
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