Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya destek yağdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telekonferans yolu ile gerçekleştirilen Bakan Kurulu Toplantısı'nın ardından Ulusa Sesleniş konuşması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, İhtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla Milli Dayanışma Kampanyası'nın başlatıldığını belirterek, 7 aylık maaşını kampanyaya bağışladığını ifade etti.

KAMPANYAYA DESTEK YAĞDI

Erdoğan'ın konuşmasının ardından Twitter'da "#BizBizeYeteriz" başlığı gündem olurken, il ve ilçe belediye başkanlarından da kampanyaya destek yağdı.

ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKANI 3 AYLIK MAAŞINI BAĞIŞLADI

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kampanyaya 3 aylık maaşını bağışladığını açıkladı. Kılınç paylaşımında, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 aylık maaşım ile katılıyorum. Allah'ın izniyle bu sıkıntılı günleri hep birlikte aşacağız #bizbizeyeteriz" ifadelerini kullandı.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VE EŞİNDEN KAMPANYAYA DESTEK

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Milli Dayanışma Kampanyası'na 6 aylık maaşı ve eşinin 6 aylık emekli maaşı ile katıldıklarını açıkladı.

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 2 AYLIK MAAŞINI BAĞIŞLADI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Yeşilyurt ise kampanyaya 2 aylık maaşını bağışladı. Zeynel Abidin Yeşilyurt, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ve ilk bağışcısı olduğu Milli Dayanışma Kampanyası'na bende 2 aylık maaşım ile katılıyorum" dedi.

KIRIKKALE VE ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLARI'NDAN DESTEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına ilk desteklerden biri de Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'dan geldi. Alan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sn Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın çağrısını gönülden destekliyor, bir aylık maaşımı #MilliDayanışmaKampanyası'na bağışlıyorum. Hiçbir virüs bizim, birliğimizden beraberliğimizden güçlü değildir" dedi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına 1 aylık maaşını bağışlayarak destek verdi.

İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI'NDAN DA DESTEK YAĞDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek veren ilçe belediye başkanları ise şu şekilde:

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın 7 maaşını bağışlayarak başlattığı #MilliDayanışmaKampanyası'na şahsım olarak, 5 aylık maaşımı bağışlayarak ben de destekliyorum.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı: Sn. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde"BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM"Milli Dayanışma kampanyamıza bende 5 maaş ile katılıyorum. Tedbirlere uyarak bu kampanyada yer almayı unutmadan Bunu da birlikte atlatacağız inşallah.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu: Sn. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde"BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM"Milli Dayanışma kampanyamıza bende 5 maaş ile katılıyorum. Tedbirlere uyarak bu kampanyada yer almayı unutmadan Bunu da birlikte atlatacağız inşallah.

Van Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına 3 aylık maaşımı bağışladım.

Diyarbakır Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu: CumhurbaşkanımızSn. Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bende iki aylık maaşımı bağışlayarak katılıyorum.

Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın: Milli birlik ve beraberlik ruhuna en çok ihtiyaç duyduğumuz bu zamanda ilçemizdeki ve ülkemizdeki vatandaşlarımıza bir nebzede olsa katkıda bulunmak için Nisan ayındaki maaş gelirimi devletimize bağışlıyorum.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na Kartepe Belediye Başkanı olarak bende 1 aylık maaşımı bağışlıyorum.