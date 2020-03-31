Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya destek yağdı! İşte yapılan bağış miktarları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün telekonferans yolu ile gerçekleştirilen Bakan Kurulu Toplantısı'nın ardından Ulusa Sesleniş konuşması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla Milli Dayanışma Kampanyası'nın başlatıldığını belirterek 7 aylık maaşını kampanyaya bağışladığını ifade etti. Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya bir çok isimden destek yağdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz Türkiye 'm" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na katılan bazı kişi ve kurumlar şöyle:

Türkiye İhracatçılar Meclisi: 15 milyon TL

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği: 10 milyon TL

Fenerbahçe Spor Kulübü: 5 milyon TL

İstanbul Ticaret Odası : 5 milyon TL

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi: 5 milyon 200 bin TL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 568 bin 750 TL (7 maaş)

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz: 500 bin TL

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: 181 bin TL (6 maaş + eşinin 13 bin TL'lik ziynet eşyası)

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Tahir Büyükakın: 132 bin TL (6 maaş)

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: 132 bin TL (6 maaş)

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: 125 bin TL (5 maaş)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 125 bin TL (5 maaş)

İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır: 114 bin TL (6 maaş)

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler: 114 bin TL (6 maaş)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal: 75 bin TL (3 maaş)

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu: 75 bin TL (3 maaş)

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları: 57 bin TL (3 maaş)

İstanbul Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu: 49 bin 500 TL (3 maaş)

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir: 49 bin 500 (3 maaş)

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Grubu: 46 bin TL

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş: 12 bin TL (1 maaş)

Haluk Levent: 30 bin TL

REKTÖRLER DE KAMPANYAYA DESTEK VERDİ

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bir maaşını bağışladığını bildirdi.

ANTALYA: Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bir maaşını bağışladığını bildirdi.

KARABÜK: Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 aylık maaşını bağışlayarak destek oldu. Polat, sosyal medya hesaplarından, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına ben de destek veriyor ve bir aylık maaşımla katılıyorum." şeklinde paylaşımda bulundu.

BARTIN: Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 aylık maaşını bağışlayarak destek oldu. Uzun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu kampanyaya ben de bir aylık maaşımla destek veriyorum. İnanıyorum ki bu zor zamanları milletimizin birlikteliği ve azmi ile arkamızda bırakacağız." ifadelerini kullandı.

BOLU: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 aylık maaşını bağışlayarak destek oldu. Alişarlı, Twitter hesabınan yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na, bir maaşımı bağışlayarak katılıyorum." ifadesini kullandı.

ELAZIĞ: Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ'da 1 aylık maaşını bağışlayarak, katkıda bulunduğunu açıkladı.