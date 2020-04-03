Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya bir destek de Abdurrahim Albayrak'tan
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu Milli Dayanışma Kampanyası'na destekte bulundu.
03.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:58
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu Milli Dayanışma Kampanyası'na destekte bulundu.
Koronavirüs teşhisi konularak 14 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edilen ve tedavi süreci evde devam eden sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan kampanyaya destekte bulundu. Albayrak'ın belirtilen hesaba 1 milyon 20 bin TL bağışta bulunduğu öğrenildi.
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Kaynak: DHA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Spor