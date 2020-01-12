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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgi yarışmasına katılan konuşma engelli Gülsüm Genç'le görüşmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kim Milyoner Olmak İster" adlı yarışma programına katılan konuşma engelli Ümmü Gülsüm Genç ile görüşmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

12.01.2020 22:42 | Son Güncelleme: 12.01.2020 22:42Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgi yarışmasına katılan konuşma engelli Gülsüm Genç'le görüşmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kim Milyoner Olmak İster" adlı yarışma programına katılan konuşma engelli Ümmü Gülsüm ile görüşmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Erdoğan, iletisinde görüşmeye ilişkin videoya da yer verirken, "Güler yüzü, pozitif enerjisi ve bilgisiyle tüm Türkiye'nin gönlüne giren Ümmü Gülsüm kardeşimiz ile görüntülü görüşme gerçekleştirdim. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde bulunduğu sırada Genç ile sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınlanan bir görüşme gerçekleştirmiş, paylaşım kısa sürede çok sayıda kişi tarafından beğenilmişti.

Türkiye, Genç, Güncel

Kaynak: AA

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