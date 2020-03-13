Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Burdur programı ileri bir tarihe ertelendi.
13.03.2020 09:10 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:10
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Burdur programı ileri bir tarihe ertelendi. Burdur Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Mart Cuma günü İlimize gerçekleştireceği ziyaret programı ileri bir tarihe ertelenmiştir. " denildi.
(İHA)
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı, Burdur, Güncel
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