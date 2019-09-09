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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanlarını daveti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehir belediye başkanına davetine ilişkin, "Belediyelerin çalışmalarından, sorunlarından bilgi alması, almak istemesi Sayın Erdoğan'ın güzel bir şey. Tabii ki belediye başkanlarımız da katılacaklar.

09.09.2019 19:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanlarını daveti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehir belediye başkanına davetine ilişkin, "Belediyelerin çalışmalarından, sorunlarından bilgi alması, almak istemesi Sayın Erdoğan'ın güzel bir şey. Tabii ki belediye başkanlarımız da katılacaklar." dedi.
Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesince yaptırılan Turgut Özal Kültür ve Spor Merkezi ile Sadri Alışık Kreşi'nin açılış törenine katıldı.
Alandan ayrılan Kılıçdaroğlu, gazetecilerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 büyükşehir belediye başkanını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davetine ilişkin sorusuna, "Güzel... Belediyelerin çalışmalarından, sorunlarından bilgi alması, almak istemesi Sayın Erdoğan'ın güzel bir şey. Tabii ki belediye başkanlarımız da katılacaklar." yanıtını verdi.

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı, Güncel

Kaynak: AA

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