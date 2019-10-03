Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı ile memleketine döndü, 10 milyon euroluk yatırım yaptı

Mardin'de yaşayan ve yıllar önce Almanya'ya göç eden iş adamı Nuri Tanış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye yatırım çağrısı ile 40 yıldır bulunduğu Almanya'dan memleketi Mardin'e gelmeye karar verdi. Almanya'daki iş ortağı kimyager Dieter Szeidel'ı da Türkiye'deki yatırımına dahil eden Nuri Tanış memleketi Mardin'e kozmetik üzerine 10 milyon euroluk fabrika açtı. Onlarca kişiye istihdam sağlayan Nuri Tanış, bölgede sağlanan huzur ve güven ortamı ile her yıl yatırımında artış sağlarken, Mardin'de ürettikleri kozmetik ürünleri iç ve dış pazarda ihracatını gerçekleştirerek 100 milyon euro hedefini yakalamak istiyor.

"DEVLETİMİZE DESTEK VERMEK İSTEDİK"

Nuri Tanış, Mardinli olduğunu ve 40 yıldır Almanya'da yaşadığını söyledi. Tanış, "Biz de devletimize destek vermek istedik. İhmal edilmiş bir bölge olduğu için özellikle Mardinli de olduğum için yatırımı Mardin'e gerçekleştirdik. Elimizden geldiği kadar buraya hizmet etmek istiyoruz. Burada markalarımızı çıkardık ve günden güne de büyüyoruz. 10 milyonluk euroluk yatırım yaptık hedefimiz 50 milyon euroluk yatırım. Çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

"ALMANYA'DAKİ KONSEPTİ BURAYA GETİRDİK"

Almanya'daki konsepti buraya getirdiklerini belirten Tanış, "Dieter Szeidel bütün büyük markalara her market ve eczanede bildiğiniz markaları kendisi üretiyor. Amaç da bu markaları Türkiye'de Mardin'de üretmek. Kozmetik Türkiye'de büyük bir ihtiyaçtır. Türk kozmetiği de Almanya'dan gelen ürünlerden oluşuyor. O yüzden ilk hedefimiz Türkiye'de kaliteli ve uygun fiyatta alınacak kozmetik üretiyoruz. Almanya başta olmak üzere Irak, Suriye gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. Son yıllardaki huzurla birlikte devletimizin de sesine kulak vererek yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz. Almanya'daki üretimimiz aylık 50 milyon eurodur. Biz burada senelik hedefimizi 100 milyon euroya çıkarmak istiyoruz" diye konuştu.

"İYİ Kİ BU YATIRIMI YAPMIŞIZ"

Almaya'dan Mardin'e gelen kimyager Dieter Szeidel, Almanya'da bir çok ünlü marka ile yıllarca çalıştığını ve Türkiye'de bu yatırımı yapmaktan mutlu duyduğunu söyledi. Szeidel, "Yaşım ilerlemesine rağmen bir Türk arkadaşı Almanya'da tanıdım. Beraber kozmetik yaptık. Orada başarılı bir şekilde pazarlamasını yaptık. Bir davet üzerine buraya geldim. Buraya teklif üzerine geldim ve iyi ki burada bu yatırımı yapmışız" şeklinde konuştu.