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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN CUMA NAMAZI SIRASINDA TERMAL KAMERALI ÖNLEM

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Cami'nde kıldı.

13.03.2020 14:43 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:43
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN CUMA NAMAZI SIRASINDA TERMAL KAMERALI ÖNLEM
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar 'da bulunan Hz. Ali Cami'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saati Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Hz. Ali Cami'ne geçti. Erdoğan'ın evinin önünde ve camide bulunan bazı korumaların eldiven taktığı görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın camiden çıktığı sırada ise korumalardan birinin elinde termal kamera olduğu görüldü. Camide sabah saatlerinde de dezenfekte çalışmaları yapıldı. Erdoğan, cuma namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babasının kabrini ziyaret etti.

Görüntü Dökümü:

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Erdoğan'ın camiden çıkışı

Termal kameranın görüntüsü

Konutun önünden görüntüler

Konutun önündeki eldivenli koruma

Erdoğan'ın konvoyundan görünler

Camiden görüntüler

Camideki korumaların eldiven takması

Erdoğan'ın konvoyunun çıkışı

Detaylar


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar, Termal, Güncel

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