Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma namazı sırasında termal kameralı önlem
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Cami'nde kıldı.
13.03.2020 14:47 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:48
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar 'da bulunan Hz. Ali Cami'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saati Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Hz. Ali Cami'ne geçti. Erdoğan'ın evinin önünde ve camide bulunan bazı korumaların eldiven taktığı görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın camiden çıktığı sırada ise korumalardan birinin elinde termal kamera olduğu görüldü. Camide sabah saatlerinde de dezenfekte çalışmaları yapıldı. Erdoğan, cuma namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babasının kabrini ziyaret etti. - İstanbul
Kaynak: DHA
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Üsküdar, Güncel
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