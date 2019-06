Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın çocuklar için yaptığı eser 500 bin liraya alıcı buldu

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın çevre ve sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında yürüttüğü 'Atıktan Sanata' isimli projenin lansmanı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Geliri Çocuk Destekleme Merkezi(ÇODEM)'ne bağışanacak müzayedede, Emine Erdoğan'ın yaptığı 'Anadolu' isimli eser, İGA CEO'su Kadir Samsunlu tarafından 500 bin liraya satın alındı.



İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katkılarıyla ülke çapında başlatılan Çevre ve Şehircilik bakanlığı 'Sıfır Atık' projesinden ilham alarak Atıktan Sanata isimli benzer bir projeyi hayata geçirdi. Bu kapsamda İstanbul Havalimanı'nda inşaat sürecinin ardından ortaya çıkan demir, plastik, ahşap ve iş makinelerinin çeşitli parçalarından oluşan atık malzemeler, tekrar geri kazandırılarak birer sanat eserine dönüştürüldü. Geri kazandırılan atıkların görücüye çıktığı sergi yine İstanbul Havalimanı'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Ahmet Önal, İGA CEO'su Kadri Samsunlu, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve çok sayıda davetli katıldı.



"Elde edilecek gelir, sosyal sorumluluk projelerine aktarılacak"



Etkinlikte yaptığı konuşmada geri dönüşümün önemine vurgu yapan Emine Erdoğan, "Bildiğiniz gibi, 'Atıktan Sanata Projesi'", İstanbul Havalimanı inşaatı sırasında oluşan atık materyalin, sanat eserlerine dönüştürülmesi fikriyle oluştu. İlk kez bir inşaat sahasında, bir sanat atölyesi kuruldu. Bugüne kadar 10 ton atık geri dönüştürüldü. Bu çalışmalar sonucunda, 'botanik', 'moda', 'heykel' ve 'kullanılabilir ürün' kategorilerinde çeşitli eserler ortaya çıktı. Bunların satışından elde edilecek gelir, sosyal sorumluluk projelerine aktarılacak. Yani, muhteşem ve çok hayırlı bir döngünün içindeyiz" değerlendirmesinde bulundu.



"2050'de okyanuslarda balıktan çok plastik yüzecek"



Doğadaki çöp miktarının her geçen gün arttığına dikkat çeken Erdoğan, "Plastik çağının insanlara sunduğu en sahte vaat, kullan-at vaadidir. Bir sefer kullanıp attığımız materyaller doğada kayboluyor zannediyoruz. Kendimize her zaman şu soruyu sormalıyız; Çöp olarak ardımızda bıraktığımızı sandığımız atıklar şimdi nerede?! Eğer kullanıp atmak söyledikleri gibi kolay olsaydı, bugün yeryüzünde, dünyanın etrafını sarmaya yetecek kadar plastik olmazdı. Bildiğiniz gibi dünyada her 1 dakikada, 1 çöp kamyonu plastik okyanus sularına karışıyor. Biz kendimizi değiştirmezsek, 2030'da bu rakam her 1 dakikada 2 çöp kamyonu plastiğe, 2050'de ise, her 1 dakikada 4 çöp kamyonu plastiğe ulaşacak. Yani 2050'de okyanuslarda balıktan çok plastik yüzecek. İşte bütün bu çöpler, ilerleme zannettiğimiz hızlı ve ölçüsüz yaşamanın bedelidir" şeklinde konuştu.



"Herkesi günde ne kadar çöp ürettiğini gözlemlemeye davet ediyorum"



Erdoğan hiçbir maddi gücün kuruyan gölleri, yok olan ormanları geri getiremeyeceğini vurgulayarak, "Plastik şişeler, pipetler, naylon torbalar olmadan yaşayabiliriz. Fakat kirlenmiş su, kirlenmiş toprak ve kirlenmiş hava ile yaşayamayız. O nedenle, ben herkesi bir birey olarak günde ne kadar çöp ürettiğini gözlemlemeye davet ediyorum. Emimin ki herkes, tek bir kişi olarak bir günde çıkardığı çöpün miktarına çok şaşıracak. İşte, sorunlarımızın çözümü tam da burada yatıyor. Önce farkındalık, sonra olabildiğince az atık çabası içine girmek. Plastik bir şişeyi saksıya, bir sebze kasasını kitaplığa, kullanılmayan kumaşları bez torbalara dönüştürebiliriz. Malzemelerin ömürlerini uzatıp, onların çöplüklerdeki erken ölümlerinin önüne geçebiliriz" diye konuştu.



"Evlat Edinme Hizmetinden 17 bine yakın çocuğumuzu yararlandırdık"



Programda konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise şunları söyledi:



"Müzayedede elde edilecek gelirlerin, Kemerburgaz ve Ağaçlı Çocuk Destek Merkezlerimizdeki 74 çocuğumuza ulaşacak olması çok kıymetli ve referans bir gösterge. Bakanlık olarak çocuk evleri gibi ev tipi bakım modeline geçiş sürecimizi tamamladık. Kuruluş bakımında 15 bine yakın çocuğumuza hizmet veriyoruz. Sosyal Ekonomik Destek Programı (SED) ile 128 bin çocuğumuzun öz ailesiyle birlikte yaşamasını sağlıyoruz. Yine Koruyucu Aile uygulamasıyla 5 bin 500 aile yanında 7 bine yakın çocuğumuza bakılıyor. Bir başka çalışmamız olan Evlat Edinme Hizmetinden ise 17 bine yakın çocuğumuzu yararlandırdık. Çocuk Destek Merkezlerimizde çocuklarımızın temel gereksinimlerini karşılayıp; duygusal, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarına çözüm oluyoruz. Böylece; aile ve yakın çevrelerine dönmelerini veya diğer sosyal hizmet modellerine hazır hale gelmelerini sağlıyoruz. 64 Çocuk Destek Merkezimize yakın zamanda 17'sini daha ekleyeceğiz"



"Kültüre, sanata ve çevreye olan desteğimizin her zaman sürecek"



Proje hakkında bilgi veren İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, "Atıktan Sanata Projesi'yle birçok farklı kategoride sanatçılar ve akademisyenlerle çalışılarak, 'Çiçek', 'Moda', 'Heykel' ve 'Kullanılabilir Ürün' olarak 4 farklı kategoride eserler üretilmiştir. Şubat ayında başlattığımız ve bugün galasını yaptığımız bu süreçte 8 üniversitemizden yaklaşık 800 üniversite öğrencisi, komşu mahallelerde yaşayan 40 kadın ve çocuk, sanatçı ve kanaat önderlerinden oluşan toplam 31 kişi ile birlikte toplam 34 atölye çalışması yapıldı. Atölye çalışmaları sonucunda 100 ton atıktan toplam 39 eser ortaya çıkarıldı. Elinizde olan müzayede kataloğumuzda bu süreçte ortaya çıkan 39 eserlerimizi göreceksiniz. 100 ton atığın ileri dönüşümünden bu eserler ortaya çıktı! Bu eserlerden bazıları da 7 Nisan'dan itibaren terminal binamızda sergilendi ve bugün de ÇODEM'e geliri bağışlanmak üzere de sizlerin beğenilerine sunuluyor. İGA olarak İstanbul Havalimanı'nda kültüre, sanata ve çevreye olan desteğimizin her zaman süreceğinin özellikle altını çizmek isterim" dedi.



Emine Erdoğan'ın yaptığı eser 500 bin liraya alıcı buldu



Konuşmaların ardından müzayede bölümüne geçildi. Atölye çalışmaları sonucunda 100 ton atıktan ortaya çıkarılan eserler, sırayla açık artırmaya yöntemiyle satışa sunuldu. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Emine Erdoğan da Prof. Dr. Rahmi Atalay ile birlikte 'Anadolu' isimli bir eser yaptı. Bu eser müzayedede İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA adına CEO Kadri Samsunlu tarafından 500 bin liraya satın alındı. Müzayedede Emine Erdoğan da 'Balkuş' ve 'Hayat Ağacı' isimli eserleri satın aldı. ArtWist ismi verilen projeden elde edilecek tüm gelir ise Ağaçlı ve Kemerburgaz ÇODEM'e (Çocuk Destek Merkezi) bağışlanacak. - İSTANBUL

