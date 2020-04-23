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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evlerden "İstiklal Marşı" okuma çağrısı

Nevşehir, Niğde, Yozgat, Kırıkkale, Sivas ve Kayseri'de vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılını evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.

23.04.2020 23:07 | Son Güncelleme: 23.04.2020 23:09
Nevşehir, Niğde, Yozgat, Kırıkkale, Sivas ve Kayseri'de vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılını evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "evde kal" çağrısının yapıldığı Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Nevşehir'de de halk, 23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, başta çocuklar olmak üzere herkesi 21.00'de evlerinin balkonundan İstiklal Marşı okuma davetine kentte katılım yoğun oldu.
Öte yandan, önceki gün çocuklara resim kağıdı dağıtan Nevşehir Belediyesi ekipleri, çocukların boyadığı kağıtları yeniden toplayıp birleştirerek dev bir Türk bayrağı ortaya çıkardı.
Nevşehir Belediye binasına asılan bayrak önünde AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve idareciler, ellerinde bayraklarla belediye bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okudu.
Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Başkan Arı, "Bugün ülkemiz ve dünya çocukları için özel bir gün." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın evlerden ’İstiklal Marşı’ okuma çağrısı

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan, Nevşehir, Güncel , Haber
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