Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle video konferans yöntemiyle buluşması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile video konferans aracılığıyla buluşan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet Can Erdoğan, heyecanlı dakikalar yaşadı.

26.06.2020 20:55 | Son Güncelleme: 26.06.2020 21:37
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile video konferans aracılığıyla buluşan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet Can Erdoğan, heyecanlı dakikalar yaşadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrencilerle video konferans aracılığıyla buluşmasına Kayseri'den katılan öğrencilerden Ahmet Can Erdoğan (17), bu yıl 12. sınıfa geçtiğini söyledi.
Buluşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, soyadları aynı olduğu için, "Akraba mıyız?" diye sorduğunu aktaran Erdoğan, kendisinin de, "Hayır akraba değiliz ama sizinle aynı soyadı taşıdığım için gurur duyurum." yanıtını verdiğini dile getirdi.
Erdoğan, görüşmenin başında çok heyecanlandığını belirterek şöyle konuştu:
"Okulumuzda ürettiğimiz kolonya ve el dezenfektanları hakkında bilgilendirme yaptım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ben hepinizi çocuğum gibi seviyorum. Herhangi bir ayrım yok, hepiniz benim için eşitsiniz.' dedi. Cumhurbaşkanı ile video konferansla da olsa bir araya geldiğim için çok mutlu oldum. Bunu hiçbir zaman unutmayacağım." Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlerle video konferans yöntemiyle buluşması

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Ahmet Can, Türkiye, Güncel, Haber

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