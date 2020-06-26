Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle video konferans yöntemiyle buluşması

Muğla Teknoloji ve Kültür Koleji öğrencisi Kardelen Büyükavcu'nun konuşması MUĞLA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans aracılığıyla buluştuğu öğrencilerden Muğla Teknoloji ve Kültür Koleji öğrencisi Kardelen Büyükavcu, konferansın verimli geçtiğini belirtti.

26.06.2020 21:05 | Son Güncelleme: 26.06.2020 21:34
Muğla Teknoloji ve Kültür Koleji öğrencisi Kardelen Büyükavcu'nun konuşması MUĞLA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans aracılığıyla buluştuğu öğrencilerden Muğla Teknoloji ve Kültür Koleji öğrencisi Kardelen Büyükavcu, konferansın verimli geçtiğini belirtti.
"Bizi motive etti"
Muğla Teknoloji ve Kültür Koleji öğrencisi Kardelen Büyükavcu ise konferansın verimli geçtiğini belirtti.
Türkiye'nin dört bir köşesinden öğrenciler olarak kafalarındaki soru işaretleni giderdiklerini vurgulayan Büyükavcu, "Bu konferansın YKS öncesi yapılması da bizi motive etti. Çünkü Cumhurbaşkanımızdan çok güzel dilekler aldık. Umarım Cumhurbaşkanımızın dediği gibi sınavımız çok güzel geçer ve tüm öğrenci arkadaşlarımız da emeğinin karşılığını alır." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlerle video konferans yöntemiyle buluşması

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Muğla, Güncel, Haber

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