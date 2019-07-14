Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da genel yayın yönetmenleri ile bir araya geldi.

Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada gazete ve televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleri, bazı yazar ve akademisyenlerle görüştü.

TOPLANTI YAKLAŞIK 3 SAAT SÜRDÜ

Saat 11.00'de başlayan ve basına kapalı süren toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

Toplantıda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.